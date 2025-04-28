Британія заявила про нову загрозу від РФ для миротворців в Україні: деталі The Telegraph

Армія Британії. / © Associated Press

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Велика Британія побоюється, що Російська Федерація може переслідувати західних миротворців в Україні в судах з прав людини.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Зазначається, що тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж закликав британського міністра оборони Джона Хілі розглянути відступ від Європейської конвенції про права людини (ЄКПЛ) для миротворчих військ у зв'язку з побоюваннями, що їхні солдати можуть стати об'єктами російського "правосуддя". Він попередив, що Москва може провокувати зіткнення, а потім домагатися розгляду справ про права людини в лондонських судах.

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Однак Гілі відкинув ці побоювання. З його слів, що британський контингент не буде бойовою силою, а проводитиме тільки навчання українців, і дотримання конвенції "не завадить нам досягти наших цілей".

"Коли Велика Британія чинить військові дії, вона повністю дотримується британського та міжнародного права. Ми належним чином врахуємо положення ЄКПЛ під час розроблення деталей коаліції охочих", - зазначив він.

Окрім того, він чітко заявив, що цілі коаліції "будуть зосереджені на відновленні сучасних і боєздатних збройних сил України, а не на проведенні бойових операцій".

The Telegraph пише, що зауваження міністра оборони, очевидно, підтверджують припущення про те, що амбіції "коаліції добровільних" сил були урізані. Так, минулого місяця прем'єр-міністр сер Кір Стармер описав місію як стримувальну силу, заявивши, що будуть британські "війська на землі та літаки в небі".

Втім, у своєму листі Гілі сказав, що планування було зосереджено на допомозі Україні "відродити збройні сили, здатні стримувати майбутню російську агресію".

Тепер очікується, що британські війська будуть розміщені на заході країни, далеко від кордонів, і в основному проводитимуть навчання. Вони також перебуватимуть під захистом повітряного простору і територіальних вод України відповідно до скорочених планів.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писало, що Британія може розгорнути свої війська в Україні на 5 років. На думку британського керівництва, розгортання військ допоможе навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Володимира Путіна.

Дата публікації 12:43, 02.04.25 Кількість переглядів 94 Миротворці в Україні: сценарії та формати розміщення іноземних військ