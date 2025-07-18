Британія запровадила санкції проти російських кібершпигунів ГРУ: що відомо

Британія ввела санкції проти російських офіцерів / © Getty Images

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У п’ятницю, 18 липня, уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 18 офіцерів російського Головного розвідувального управління (ГРУ), звинувативши їх у проведенні кібероперацій, які, за даними Лондона, сприяли вбивствам мирних жителів, зокрема в Україні.

Про це повідомило видання The Record.

Санкції стосуються, зокрема, трьох підрозділів ГРУ, серед яких — підрозділ 26165. Його звинувачують в участі в онлайн-розвідці, що допомогла спрямовувати ракетні удари по Маріуполю. Один із таких ударів, за даними британської влади, знищив Маріупольський драматичний театр, де загинули сотні людей, зокрема діти.

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У британському уряді також повідомили, що серед офіцерів, які потрапили під обмеження, є ті, кого вважають причетними до злому пристрою Юлії Скрипаль — доньки колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля. Цей злам нібито стався за п’ять років до спроби їхнього отруєння в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

«Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів щодо санкцій проти російських шпигунів», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Він підкреслив, що шпигуни ГРУ ведуть кампанію, спрямовану на дестабілізацію Європи, підрив суверенітету України та створення загроз для громадян Великої Британії.

За словами Ламмі, Велика Британія разом із союзниками продовжує підтримувати Україну та протидіяти гібридній агресії Росії. В уряді також повідомили, що російські кібероперації були спрямовані на британські медіа, телекомунікаційні компанії, політичні інституції та енергетичну інфраструктуру.

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Рада Європейського Союзу та Північноатлантична рада виступили зі спільними заявами солідарності з Великою Британією, засудивши дії Росії у сфері кібербезпеки.

Більшість із 18 офіцерів ГРУ, за даними Лондона, вже були публічно ідентифіковані Міністерством юстиції США як учасники підрозділів 26165 та 29155. Водночас деякі імена з цього списку раніше не з’являлися у відкритому доступі.

У Британії заявили, що Росія «націлилася на ЗМІ, постачальників телекомунікаційних послуг, політичні та демократичні інституції, а також енергетичну інфраструктуру» по всій країні, і що Сполучене Королівство разом із міжнародними союзниками «спостерігає за Росією та протидіє її атакам як публічно, так і за лаштунками».

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз затвердив новий — уже 18-й — пакет санкцій проти Росії. Рішення ухвалили після того, як Словаччина відкликала своє вето. За словами високої представниці ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас, це один із найсильніших санкційних кроків на сьогодні.

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Нові обмеження включають заборону на будь-які транзакції щодо нафтопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», встановлення цінового ліміту на російську нафту, санкції проти 22 компаній (російських і зарубіжних), які постачають технології російському ВПК, а також обмеження для фінансових структур у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції.

Згодом на європейські санкції проти Росії відреагував президент України Володимир Зеленський.