Британія змінює міграційні правила: хто зможе отримати постійний статус швидше

Британія / © Unsplash

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Замість п'яти років легального перебування у Великій Британії більшості мігрантів доведеться прожити там щонайменше десять років. Для окремих категорій цей термін можуть збільшити до 20 або навіть 30 років.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву міністерки внутрішніх справ Великої Британії Шабани Махмуд,

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Йдеться про дозвіл на постійне проживання ILR (indefinite leave to remain), який дає іноземцям право безстроково залишатися у Великій Британії, працювати, навчатися, отримувати соціальні виплати та претендувати на державне житло.

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За чинними правилами більшість легальних мігрантів можуть подавати заяву на такий статус після п'яти років проживання в країні. Уряд пропонує встановити базовий термін у десять років, але передбачити можливість його скорочення або збільшення залежно від доходів іноземця, його внеску в економіку та рівня інтеграції в британське суспільство.

Хто зможе отримати постійний статус швидше

Запропонована система передбачає різні строки очікування залежно від фінансового становища мігрантів.

Йдеться про:

іноземців з річним доходом понад 50 тис. фунтів стерлінгів. Вони зможуть претендувати на постійне проживання через п'ять років;

тих, хто заробляє понад 125 тис. фунтів на рік. Вони зможуть подавати заяву вже через три роки;

мігрантів, які отримують певні види соціальної допомоги або порушували візові правила. Для них термін очікування можуть збільшити до 20 років.

Окремі вимоги передбачені для шукачів притулку та нелегальних мігрантів. Зокрема, для тих, хто прибув до Великої Британії морем на човнах, але згодом працевлаштувався або вступив на навчання, період очікування становитиме 20 років.

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Якщо ж людина приїхала до країни нелегально, не працює та не навчається, їй доведеться чекати 30 років, перш ніж вона зможе претендувати на постійний дозвіл на проживання.

Крім того, для отримання ILR заявник повинен не мати судимостей і боргів перед британською державою, сплачувати податки щонайменше протягом останніх трьох років, скласти іспит з англійської мови та пройти тест на знання британського законодавства, історії й культури Life in the UK.

Чому Велика Британія змінює міграційні правила

За словами Шабани Махмуд, посилення вимог має допомогти державі заощадити мільярди фунтів стерлінгів, які зараз витрачають на соціальну підтримку мігрантів.

Водночас міграційна політика стала важливим політичним питанням для правлячої Лейбористської партії. Її позиції послаблює конкуренція з правопопулістською партією Reform UK, яка активно використовує тему імміграції у своїй політичній програмі.

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Махмуд раніше звертала увагу на масштаби міграційного приросту населення. За її словами, у період із 2021 до 2024 року завдяки міграції населення Великої Британії збільшилося на 2,6 млн осіб.

«Приблизно кожен тридцятий житель нашої країни приїхав протягом цих чотирьох років», — заявляла міністерка.

Вона також наголошувала, що низькооплачувані мігранти, які привозять із собою непрацюючих членів родини та дітей, можуть створювати додаткове навантаження на державний бюджет.

За офіційною статистикою, чиста міграція до Великої Британії досягла піку майже в мільйон осіб у 2023 році. Однак надалі показник почав знижуватися. У 2025 році він скоротився вдвічі порівняно з попереднім роком і становив 117 тисяч осіб.

Нині у Великій Британії проживає близько 70 млн людей. Від 2004 року, коли Європейський Союз розширився за рахунок країн Східної Європи, населення країни збільшилося майже на 11 млн осіб, переважно завдяки міграції.

Нові правила мають запровадити в майбутньому, однак точних строків набуття ними чинності британський уряд поки не назвав.

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