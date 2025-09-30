Британія змінює правила для біженців: що потрібно знати українцям

Біженці

Уряд Великої Британії оголосив про суттєві зміни до правил, що регулюють отримання безстрокового дозволу на проживання (ILR). Нова стратегія значно посилює вимоги до іноземців, включно з українцями, які прагнуть отримати постійний статус. Тепер лише гарної репутації та базового знання мови буде недостатньо.

Про це пише The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Шабан Махмуд підтвердив, що реформа спрямована на забезпечення того, щоб іноземці, які отримують ILR, зробили відчутний внесок у британське суспільство.

Згідно з новими правилами, заявники відтепер повинні:

Високий рівень англійської мови: Базового розуміння більше недостатньо. Уряд очікує, що впевнене володіння мовою сприятиме їхній інтеграції у професійну та соціальну сфери.

Обов’язковий соціальний внесок: Кандидати мають надати докази працевлаштування або волонтерської роботи, а також підтвердити сплату державного страхування, не отримуючи при цьому державних виплат.

Бездоганна репутація: Уряд посилює вимоги до репутації. Заявників попереджають, що навіть незначні кримінальні правопорушення можуть призвести до затримок або повної відмови у наданні безстрокового дозволу на проживання.

Що означають ці зміни для українців

Нова імміграційна політика особливо наголошує на становищі українців, які отримали тимчасовий притулок від початку повномасштабної війни.

Для цієї категорії осіб Велика Британія тепер вимагатиме не просто знання, а впевнене володіння англійською мовою. Це є ключовою відмінністю від попередніх, менш суворих, вимог.

Також, як і для всіх іноземців, для українців стає обов’язковою участь у робочій чи волонтерській діяльності, щоб підтвердити свій активний внесок у суспільство.

Кого не торкнуться зміни

Реформа розглядається як відповідь на значний тиск з боку політичних сил, зокрема партії Reform UK, які закликали до посилення імміграційної політики.

Водночас, Лейбористська партія пояснила, що ці зміни не торкнуться тих осіб, які вже отримали безстроковий дозвіл на проживання (ILR). Жорсткіші критерії будуть застосовуватися винятково до майбутніх заявників, яким доведеться відповідати новим, суворішим, стандартам.

Нагадаємо, що уряд Литви вирішив продовжити тимчасовий захист для громадян України, які залишаються через війну. Тепер він діятиме до 2027 року. Раніше цей захист був чинним до 4 березня 2026-го.