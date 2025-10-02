- Дата публікації
Британка своєю поведінкою змусила змінити курс літака, що летів до Єгипту: що сталося
Нетвереза пасажирка, яка летіла у выдпустку з чоловіком і дитиною, влаштувала на борту такий дебош, що капітан був змушений здійснити екстрену посадку та передати буйну жінку до рук поліції.
Пасажирський літак, що прямував до Єгипту, був змушений здійснити екстрену посадку на грецькому острові Крит після того, як 38-річна британська пасажирка, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, «перевернула політ догори дригом» своєю неконтрольованою поведінкою. Жінку, яка подорожувала зі своїм чоловіком та маленькою дитиною, негайно заарештували після приземлення.
Про це пише Daily Mail.
«Вийшла з-під контролю» та ігнорувала екіпаж
За даними місцевих ЗМІ, пасажирка, яка була «дуже нетверезою», ігнорувала неодноразові інструкції від бортпровідників, а згодом почала поводитися агресивно. Екіпаж не мав іншого вибору, окрім як попередити капітана про критичну ситуацію.
Інші мандрівники описували жінку як «таку, що вийшла з-під контролю».
З міркувань безпеки капітан запросив дозвіл на відхилення від маршруту, і літак, що летів із Великої Британії, здійснив посадку в аеропорту Іракліон на острові Крит.
Замість того, щоб насолоджуватися єгипетським сонцем, пасажирка була затримана поліцейськими, які чекали на неї на злітно-посадковій смузі. Очікується, що їй будуть висунуті звинувачення у прокуратурі Криту через її поведінку на борту.
«Інциденти, подібні до цього, стають усе більш поширеними, коли п’яні пасажири спричиняють зміни маршрутів, затримки та арешти,» — зазначає видання.
Вартість дебошу та інші інциденти
Авіакомпанії попереджають, що неадекватна поведінка на борту ставить під загрозу безпеку усіх пасажирів і обходиться компаніям у тисячі фунтів стерлінгів щоразу, коли рейс доводиться перенаправляти.
Цей випадок став лише одним із низки подібних інцидентів, зафіксованих останнім часом. Цього тижня рейс авіакомпанії Ryanair з Лондона до Аліканте також був змушений екстрено приземлитися у Тулузі після того, як британський пасажир, який летів на холостяцьку вечірку, намагався відкрити аварійний вихід. Французька поліція зняла з літака п’ятьох чоловіків.
Минулого місяця було затримано рейс із Манчестера на Ібіцу, коли п’яний пасажир відмовився пристебнути ремінь безпеки. Після суперечки з екіпажем його вивели з літака поліцейські, що викликало оплески решти пасажирів.
Нагадаємо, авіакомпанія Великої Британії EasyJet відсторонила одного зі своїх пілотів після скандального інциденту в 5-зірковому готелі. Капітана літака помітили голим і нетверезим у громадських місцях, що викликало занепокоєння у гостей готелю.