Британка своєю поведінкою змусила змінити курс літака, що летів до Єгипту: що сталося

Літак здійснив вимушену посадку через поведінку пасажирки / © Associated Press

Пасажирський літак, що прямував до Єгипту, був змушений здійснити екстрену посадку на грецькому острові Крит після того, як 38-річна британська пасажирка, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, «перевернула політ догори дригом» своєю неконтрольованою поведінкою. Жінку, яка подорожувала зі своїм чоловіком та маленькою дитиною, негайно заарештували після приземлення.

«Вийшла з-під контролю» та ігнорувала екіпаж

За даними місцевих ЗМІ, пасажирка, яка була «дуже нетверезою», ігнорувала неодноразові інструкції від бортпровідників, а згодом почала поводитися агресивно. Екіпаж не мав іншого вибору, окрім як попередити капітана про критичну ситуацію.

Інші мандрівники описували жінку як «таку, що вийшла з-під контролю».

З міркувань безпеки капітан запросив дозвіл на відхилення від маршруту, і літак, що летів із Великої Британії, здійснив посадку в аеропорту Іракліон на острові Крит.

Замість того, щоб насолоджуватися єгипетським сонцем, пасажирка була затримана поліцейськими, які чекали на неї на злітно-посадковій смузі. Очікується, що їй будуть висунуті звинувачення у прокуратурі Криту через її поведінку на борту.

«Інциденти, подібні до цього, стають усе більш поширеними, коли п’яні пасажири спричиняють зміни маршрутів, затримки та арешти,» — зазначає видання.

Вартість дебошу та інші інциденти

Авіакомпанії попереджають, що неадекватна поведінка на борту ставить під загрозу безпеку усіх пасажирів і обходиться компаніям у тисячі фунтів стерлінгів щоразу, коли рейс доводиться перенаправляти.

Цей випадок став лише одним із низки подібних інцидентів, зафіксованих останнім часом. Цього тижня рейс авіакомпанії Ryanair з Лондона до Аліканте також був змушений екстрено приземлитися у Тулузі після того, як британський пасажир, який летів на холостяцьку вечірку, намагався відкрити аварійний вихід. Французька поліція зняла з літака п’ятьох чоловіків.

Минулого місяця було затримано рейс із Манчестера на Ібіцу, коли п’яний пасажир відмовився пристебнути ремінь безпеки. Після суперечки з екіпажем його вивели з літака поліцейські, що викликало оплески решти пасажирів.

Нагадаємо, авіакомпанія Великої Британії EasyJet відсторонила одного зі своїх пілотів після скандального інциденту в 5-зірковому готелі. Капітана літака помітили голим і нетверезим у громадських місцях, що викликало занепокоєння у гостей готелю.