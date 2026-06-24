Британська армія має бути готова вдарити по Росії за 30 хвилин — генерал

Велика Британія / © Unsplash

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Велика Британія має бути готовою завдати удару у відповідь по Росії протягом 30 хвилин у разі агресії.

Про це заявив начальник Генерального штабу британської армії генерал сер Ролі Вокер, передає Express.

Виступаючи на щорічній конференції з питань сухопутної війни в Лондоні, він наголосив, що військова відповідь агресору має бути максимально швидкою — бажано ще до того, як ворожі сили залишать райони зосередження.

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За словами генерала, британське озброєння, розміщене на східному фланзі НАТО, має бути готове “завдати удару і діяти протягом 30 хвилин”, якщо механізми стримування не спрацюють.

“Якщо стримування не спрацює, наслідки, які ми накладаємо на агресора, мають відчуватися негайно — і бажано до того, як він залишить місце збору”, — заявив Вокер.

Він також повідомив про плани розгорнути на східному фланзі НАТО значно більше дистанційно керованих та автономних систем протягом наступного року. За його словами, це має посилити оборонні можливості Альянсу.

Британські військові вже перебувають в Естонії в межах місії НАТО з посиленої передової присутності.

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Окремо Вокер заявив, що Британія має бути готовою ризикувати життями своїх військових для захисту власних інтересів і союзників.

“Сувора правда полягає в тому, що кров — це найтвердіша і найцінніша валюта, яку ми можемо внести”, — сказав генерал.

За його словами, готовність країни відправляти війська на передову є основою її міжнародного впливу, авторитету та здатності впливати на перебіг конфліктів і встановлення миру.

Водночас заява командувача пролунала на тлі повідомлень про можливу бюджетну нестачу в Міністерстві оборони Британії. За даними ЗМІ, вона може сягати 28 млрд фунтів стерлінгів.

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Попри це Вокер наголосив, що сухопутні війська залишаються ключовим елементом стримування та безпеки. Він підкреслив, що саме вони здатні захоплювати й утримувати території після завершення активної фази бойових дій.

“Тільки сухопутні війська можуть захопити територію, тільки сухопутні війська зможуть утримати позиції”, — заявив він.

Заява британського генерала прозвучала на тлі посилення агресивної риторики російських державних медіа щодо Великої Британії. Це сталося після повідомлень про те, що Лондон розробив для України три нові прототипи далекобійних ракет.

За даними ЗМІ, ці системи здатні уражати цілі на відстані понад 300 миль і вже проходили випробування на полігоні Міноборони Великої Британії на Гебридських островах у Шотландії.

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Британські посадовці, як повідомляється, сподіваються передати Києву першу партію нових ракетних комплексів протягом наступного року.

На цьому тлі російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Британія є “учасником цієї війни”, і пригрозила Лондону “ультиматумом” з боку Росії.

Проблеми Британії з флотом і неготовність до війни з РФ

Нагадаємо, весь флот британських ударних атомних підводних човнів класу «Астут» наразі перебуває в порту через необхідність технічного обслуговування та ремонту. За даними Daily Mail, жоден із п’яти човнів-мисливців зараз не придатний до виходу в море.

Ця ситуація виникла внаслідок багаторічного браку фінансування ремонту та закупівлі запчастин. Військові експерти та екскерівники флоту називають ситуацію критичною та «черговим приниженням» для країни. Простій підводних човнів робить британські інтернет- та силові кабелі вразливими для російського саботажу.

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Крім того, без ударних човнів залишаються беззахисними стратегічні ракетоносці класу «Вангард», які забезпечують ядерне стримування. Проблеми з підводними човнами збіглися в часі з черговою несправністю британського авіаносця вартістю 3,5 млрд фунтів, який був змушений стати на ремонт у Норвегії.

Також раніше повідомлялось, що стратегічні бомбардувальники РФ Ту-160 здійснили тривалий політ поблизу північних кордонів Великої Британії. НАТО піднімало винищувачі F-35 для перехоплення та супроводу російських літаків.

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