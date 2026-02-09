- Дата публікації
Британська армія тренується воювати з Росією у штучному місті, створеному за мотивами України (фото)
У Великій Британії створили спеціальний полігон зі зруйнованим містом, де солдатів готують до міських боїв за сценаріями війни в Україні. Військові відпрацьовують штурми будівель і бої на короткій дистанції.
У Великій Британії збудували спеціальний тренувальний полігон, який імітує зруйноване війною українське місто, де військові відпрацьовують бої в умовах міської забудови на випадок можливого конфлікту з Росією.
Про це пише Daily Mail.
Йдеться про об’єкт Міноборони Британії Copehill Down на Солсберійській рівнині в графстві Вілтшир — єдиний у країні полігон, створений для відпрацювання боїв у населених пунктах. Там тренуються солдати найбільшого піхотного полку британської армії — The Rifles.
Під час навчань військові штурмують будівлі у зруйнованому “місті”, зачищають приміщення та відпрацьовують бої на коротких дистанціях. За сценарієм навчань, противник ховається у багатоповерхівках, підвалах і тунелях — так само, як це відбувається на фронті в Україні.
Командир роти 5-го батальйону полку The Rifles капітан Майк Ліндгрен зазначає, що потенційна війна з Росією означала б “бій солдатів проти солдатів” з використанням подібної техніки та рівня підготовки, але з іншою тактикою.
За його словами, міські бої є найскладнішими: ворог може перебувати над тобою, під тобою або в сусідніх будівлях, а зв’язок у таких умовах часто працює нестабільно. Солдатів готують до штурму приміщень у темряві та бою на мінімальній дистанції, що вимагає психологічної стійкості та готовності діяти під тиском.
Полігон Copehill Down працює від 1987 року. Спочатку він імітував баварське німецьке село, однак згодом був суттєво розширений: з’явилися тунелі, внутрішні дворики, надземні переходи та нові квартали, пристосовані для тренувань у складному міському середовищі.
Навчання проходять перед відправленням новобранців на полігони НАТО в Німеччині, де вони готуються до можливих бойових дій у Східній Європі. Програма підготовки передбачає інтенсивні тренування з ближнього бою, роботу в умовах фізичного виснаження та нестачі сну.
