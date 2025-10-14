- Дата публікації
Британська контррозвідка попередила політиків про загрозу шпигунства з боку РФ, Ірану та Китаю
Спостерігається посилення шпигунської активності Росії, Китаю та Ірану.
Контррозвідка Великої Британії попередила політиків про зростання загрози шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.
Як повідомляє Bloomberg, британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються встановити вплив серед можновладців і отримати конфіденційні дані.
У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різноманітні методи — від хакерських атак і підставних знайомств до підкупу та фальшивих пожертв.
Британська контррозвідка закликала політиків бути пильними до нових контактів, ретельно перевіряти джерела фінансування та не довіряти людям, які намагаються «втертися в довіру».
Зазначається, що це попередження з’явилося після двох гучних інцидентів — справи осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, та скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські висловлювання.
Раніше повідомлялося, що офіцера безпеки з Брюсселя звинувачують у шпигунстві на користь Китаю та, ймовірно, Росії.
Ми раніше інформували, що уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 18 офіцерів російського Головного розвідувального управління (ГРУ).