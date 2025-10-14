Британська контррозвідка попередила політиків про загрозу шпигунства з боку РФ, Ірану та Китаю

Прапор Великої Британії / © Associated Press

Контррозвідка Великої Британії попередила політиків про зростання загрози шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляє Bloomberg, британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються встановити вплив серед можновладців і отримати конфіденційні дані.

У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різноманітні методи — від хакерських атак і підставних знайомств до підкупу та фальшивих пожертв.

Британська контррозвідка закликала політиків бути пильними до нових контактів, ретельно перевіряти джерела фінансування та не довіряти людям, які намагаються «втертися в довіру».

Зазначається, що це попередження з’явилося після двох гучних інцидентів — справи осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, та скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські висловлювання.

Раніше повідомлялося, що офіцера безпеки з Брюсселя звинувачують у шпигунстві на користь Китаю та, ймовірно, Росії.

