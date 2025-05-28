Британська розвідка розповіла, куди зник російський генерал Суровікін

Сергій Суровікін / © Associated Press

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Російський генерал Сергій Суровікін, який зник із публічного поля після збройного заколоту ексватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина у 2023 році, нині перебуває в Алжирі.

Про це повідомила розвідка Великої Британії, яка моніторила повідомлення в російських медіа.

Згідно з отриманими даними, Суровікіна помітили на офіційних фото з заходів у посольстві РФ в Алжирі, присвячених Дню перемоги 9 травня. Там він фігурує як «керівник групи російських військових спеціалістів».

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Генерал зник із публічного простору наприкінці червня 2023 року після невдалого заколоту Пригожина. Тоді з’явилася інформація, що Суровікіна відсторонили від служби, його нібито затримала ФСБ. Згодом російські ЗМІ повідомили, що його звільнили з посади командувача Військово-космічних сил у зв’язку з «переходом на іншу роботу».

Восени 2023 року він вже був помічений у складі делегації Міністерства оборони РФ під час візиту до Алжиру.

Раніше повідомлялося, що РФ накопичує свої сили в Курській області та намагається малими групами проникати на територію України, зокрема на Сумщину.

Ми раніше інформували, що цього літа російська окупаційна армія зробить спробу масштабного наступу на Донеччині, яку вона намагається повністю захопити від початку війни.

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