Британія обійшла Україну в змаганнях дронів

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Британські морські піхотинці стали переможцями міжнародних змагань операторів бойових безпілотників Drone Crucible, які вперше відбулися в Німеччині. У фіналі вони випередили команди зі США, Німеччини, Латвії та України.

Про це 17 листопада повідомила пресслужба Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

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У змаганнях взяла участь команда з п’яти військовослужбовців 40-го підрозділу Commando, дислокованого в місті Тонтон. Триденний турнір відбувся на навчальному полігоні Графенвер у Баварії. Його організувала Національна асоціація дронів США для військових підрозділів спеціального призначення.

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Учасники виконували завдання з виявлення та ураження віддалених цілей, розвідки на близькій відстані, атак усередині будівель, а також ударів по транспортних засобах і військовослужбовцях. Загалом команди здійснили близько 400 вильотів безпілотників.

Організатори відзначили британську команду за «видатні результати, професіоналізм і відданість справі». Попри те, що в окремих дисциплінах перемагали різні учасники, саме британські військові здобули перше місце за сукупністю результатів.

Які завдання виконували оператори дронів

Першим випробуванням стало виявлення цілі на відстані понад два кілометри. Військові мали підтвердити її ідентифікацію за допомогою розвідувального безпілотника, завдати удару, а потім оцінити завдані пошкодження.

Наступне завдання передбачало розвідку та зачистку будівель. Оператори повинні були спрямовувати дрони всередину двоповерхових споруд і проводити їх через вузькі проходи та приміщення.

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У фінальному випробуванні команди мали скоординувати удари трьома безпілотниками по одній цілі, послідовно спрямовуючи їх на об’єкт. Також учасники відпрацьовували зачистку міської території та узгодження атаки.

Майор Вільям Догерті, командир роти інформаційної війни 40-го підрозділу Commando, зазначив, що найбільше його вразила швидкість адаптації британських військових.

«Найбільше мене вразило те, наскільки швидко команда роти інформаційної війни 40-го підрозділу Commando адаптувалася. Маючи мінімум часу на спільну підготовку, морські піхотинці з різною спеціалізацією швидко навчалися та продемонстрували виняткові результати у змаганні з досвідченими операторами підрозділів спеціального призначення», — сказав він.

За словами Догерті, рота інформаційної війни об’єднує фахівців із сенсорних систем, зв’язку та засобів ураження, щоб вирішувати бойові завдання. Тому поява нових можливостей, зокрема ударних FPV-дронів, дає змогу ефективніше інтегрувати безпілотники у військові операції.

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Досвід війни в Україні

У Королівській морській піхоті зазначили, що змагання мають допомогти союзникам покращувати бойові навички операторів безпілотників, обмінюватися досвідом і розвивати спільні підходи до застосування дронів.

Перемога британської команди також стала частиною ширшої роботи зі створення ефективної системи використання ударних FPV-безпілотників.

Окремо британські військові розробляють способи швидкого навчання недосвідчених операторів запускати безпілотники для логістичних завдань так, щоб противник не встигав їх виявити.

Зокрема, підрозділ Malloy Flight ескадрильї Delta 48-го підрозділу підтримки Commando відпрацьовує процедури, які дозволять новій команді підготувати та запустити безпілотник за три хвилини вдень і за п’ять хвилин уночі.

Для цього військові провели п’ятиденні навчання на полігоні Спейдедам у графстві Камбрія. Вони відпрацьовували тактику застосування квадрокоптера Malloy, здатного переносити вантаж масою до 63 кг.

Головна мета таких тренувань — скоротити час підготовки до запуску, щоб підвищити виживаність операторів і не дозволити противнику виявити безпілотник за допомогою електромагнітних засобів або інших систем спостереження.

У британському флоті прямо вказують на досвід війни в Україні як на один із прикладів швидкої еволюції безпілотних технологій, за якими союзникам необхідно встигати.

Тим часом російські реактивні дрони отримали нового ворога. У Швеції показали несподівану розробку. Шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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