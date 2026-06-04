Британські танки вже біля кордону РФ: НАТО відпрацьовує сценарій великої війни

Challenger 2 / © commons.wikimedia.org

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Британська армія розмістила основні бойові танки Challenger 2 для навчань НАТО в естонському повіті Виру, який розташований безпосередньо біля кордону з Росією.

Про це повідомляє Military Watch Magazine.

Танки перебувають у розпорядженні 2-го батальйону Королівського полку Шотландії та залучені до навчань НАТО Spring Storm. Маневри моделюють сценарій масштабного конфлікту з російськими військами.

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Розміщення британських танків є частиною ширшого посилення наземної присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

Повіт Виру вважається одним із чутливих оперативних районів НАТО. У разі повномасштабного конфлікту між Альянсом і Росією ця територія може мати важливе значення через близькість до російського кордону та транспортні маршрути, які з’єднують Естонію з Латвією і ширшим Балтійським регіоном.

Ці шляхи можуть бути критично важливими для перекидання підкріплень союзників. Крім того, район розташований неподалік російського Пскова, де розміщені важливі військові об’єкти РФ.

На тлі війни Росії проти України Велика Британія залишається одним із ключових військових партнерів Києва. Лондон передавав Україні озброєння, зокрема крилаті ракети Storm Shadow, а також навчав українських військових.

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Раніше повідомлялося, що низка союзників планують посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац.

Додаткове підсилення може включати нові ресурси від країн-союзників. Йдеться, зокрема, про літаки, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору, а також про розширення радарного покриття для виявлення безпілотників, що летять на низькій висоті.

Також нагадаємо, що після інциденту з російським безпілотником у румунському місті Галац Італія вирішила прискорити відправлення військового контингенту до Румунії, щоб посилити підготовку до протидії загрозам з боку Москви.

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