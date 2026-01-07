Британські війська в Україні: Стармер повідомив, хто і коли ухвалить рішення

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яке розгортання британських військ в Україні буде потребувати схвалення парламентом.

Про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до парламенту, британський прем’єр зазначив, що інформуватиме про розвиток ситуації Палату представників і винесе питання розгортання військ на глоосування.

Він додав, що кількість військ буде визначена відповідно до військових планів Великої Британії, які зараз розробляються.

Стармер також сказав, що двічі протягом Різдва розмовляв з президентом США Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки для України та запевнив законодавців, що «немає жодного питання про дії з цього питання без повного обговорення з американцями».

Заява британського прем’єр-міністра пролунала через день після того, як Сполучені Штати підтримали широку коаліцію союзників України, до якої входить Велика Британія, пообіцявши надати гарантії безпеки для підтримки країни, якщо Росія знову нападе.

Нагадаємо, 6 січня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.

Багатонаціональні силиі будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші для України.

США братимуть участь у цих силах, включно з такими американськими можливостями, як розвідка та логістика. Також Штати зобов’язуються підтримувати сили в разі нападу з боку Росії.