Британські винищувачі почали патрулювання неба над Польщею

Винищувач Typhoon / © raf.mod.uk

Британські літаки Typhoon здійснили перший патруль над територією Польщі у межах місії НАТО «Східний вартовий».

Уряд Сполученого Королівства повідомив, що увечері 19 вересня винищувачі злетіли з бази RAF Coningsby в Лінкольнширі.

Політ підтримував літак-заправник RAF Voyager. Завданням екіпажів було забезпечення безпеки польського неба та протидія можливим провокаціям Росії, зокрема її безпілотникам.

Після успішного виконання місії обидва винищувачі повернулися до Великобританії на світанку 20 вересня.

«Перший бойовий виліт відбувся після того, як російські дрони безпардонно порушили суверенний повітряний простір Польщі. Це стало найбільшим випадком вторгнення до неба НАТО з боку диктатора Путіна з моменту його незаконного нападу на Україну», — заявили у британському уряді.

За їхніми словами, протягом минулого тижня Альянс також зафіксував нові випадки перетину кордонів НАТО російськими літаками та дронами.

Раніше повідомлялося, що російські винищувачі порушили зону безпеки Польщі і пролетіли над її буровою платформою у Балтійському морі.

Ми раніше інформували, що міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував, що наша держава та Польща домовилися створити спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем.