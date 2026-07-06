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Британські винищувачі терміново перехопили російський літак: що сталося
Російський військовий літак у Норвезькому морі здійснив небезпечні маневри поблизу британської авіаносної групи.
Британські винищувачі F-35 перехопили російський патрульний літак «Ведмідь-F», який здійснив небезпечні маневри поблизу авіаносця «Принц Уельський» у Норвезькому морі.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Інцидент стався під час виконання завдань британської ударної групи авіаносців у межах операції FIRECREST.
«Літак пролетів надмірно близько до корабля „Принц Уельський“, скинув кілька гідроакустичних буїв поблизу та не відповідав на міжнародні безпечні частоти. Ця діяльність була небезпечною та непрофесійною», — зазначили у міністерстві.
Також додали, що для врегулювання ситуації з борту «Принца Уельського» в повітря підняли два винищувачі F-35. Вони перехопили російський літак та супроводжували його, доки він не залишив район проведення операції.
Наразі ударна група авіаносців Великої Британії продовжує планову роботу спільно із союзниками по НАТО на Крайній Півночі для зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.
Нагадаємо, російська розвідка півтора року стежила за ядерними та військовими базами у Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони зі своїх цивільних суден так званого тіньового флоту.
Раніше ми писали, що 14 червня британські військові перехопили в Ла-Манші танкер російського «тіньового флоту». Експрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цю операцію черговим ударом по фінансуванню війни Путіна проти України та подякував військовим за захист безпеки країни.