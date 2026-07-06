Британські винищувачі терміново перехопили російський літак: що сталося

Винищувач F-35 / © Associated Press

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Британські винищувачі F-35 перехопили російський патрульний літак «Ведмідь-F», який здійснив небезпечні маневри поблизу авіаносця «Принц Уельський» у Норвезькому морі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Інцидент стався під час виконання завдань британської ударної групи авіаносців у межах операції FIRECREST.

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«Літак пролетів надмірно близько до корабля „Принц Уельський“, скинув кілька гідроакустичних буїв поблизу та не відповідав на міжнародні безпечні частоти. Ця діяльність була небезпечною та непрофесійною», — зазначили у міністерстві.

Британські F-35 піднялися на перехоплення російського літака в Норвезькому морі / © Міністерство оборони Великої Британії

Також додали, що для врегулювання ситуації з борту «Принца Уельського» в повітря підняли два винищувачі F-35. Вони перехопили російський літак та супроводжували його, доки він не залишив район проведення операції.

Російський літак, який перехопив британський винищувач. / © Міністерство оборони Великої Британії

Наразі ударна група авіаносців Великої Британії продовжує планову роботу спільно із союзниками по НАТО на Крайній Півночі для зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.

Британський винищувач F-35 / © Міністерство оборони Великої Британії

Нагадаємо, російська розвідка півтора року стежила за ядерними та військовими базами у Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони зі своїх цивільних суден так званого тіньового флоту.

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Раніше ми писали, що 14 червня британські військові перехопили в Ла-Манші танкер російського «тіньового флоту». Експрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цю операцію черговим ударом по фінансуванню війни Путіна проти України та подякував військовим за захист безпеки країни.

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