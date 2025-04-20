Британський аналітик попередив Німеччину про можливу війну з Росією до 2027 року

Армія Німеччини. / © Associated Press

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Старший науковий співробітник британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Ед Арнольд заявив, що Німеччині слід прискорити переозброєння, оскільки військове протистояння між НАТО та Росією може спалахнути вже до 2027 року.

Про це пише видання DW.

За оцінкою експерта, конфлікт може розпочатися вже через 2–3 роки, і його потенційним епіцентром стане Сувалкський коридор (територія між Польщею та Литвою). Однак бойові дії можуть виникнути й в інших регіонах.

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Арнольд наполягає, що Берлін має прискорити модернізацію бундесверу, зосередившись на танках Leopard 2 A8, крилатих ракетах TAURUS, бронемашинах Boxer, зенітних системах IRIS-T та установках Gepard.

Також збільшити виробництво зброї для постачання не лише власним військам, а й європейським союзникам. Переглянути угоди на закупівлю американських F-35 та Patriot, враховуючи політичні зміни у США.

Експерт підкреслив, що сучасна війна не вимагає обов’язково найновіших технологій.

“Україна довела, що не обов’язково мати найкраще – достатньо бути трохи сильнішим за противника”, — заявив Арнольд.

Він також відзначив ключову роль дронів, які тепер використовуються на всіх рівнях ведення бойових дій.

Раніше повідомлялось, що Литва розпочала масштабну модернізацію транспортної інфраструктури біля Сувалкського коридору — стратегічно вразливого маршруту між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.