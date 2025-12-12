- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 645
- Час на прочитання
- 1 хв
Британський флот три дні переслідував субмарину Росії
Операція відбулася на тлі зростання активності російських субмарин поблизу британських вод.
Королівський військово-морський флот Великої Британії три дні відстежував російський підводний човен у протоці Ла-Манш.
Про це повідомляє Le Figaro.
Для стеження за підводним човном класу Kilo Krasnodar, відомим своєю малопомітністю, британці залучили корабель забезпечення з бортовим вертольотом. Крім субмарини, флот супроводжував російський буксир Altay.
Російські кораблі увійшли до Ла-Маншу через Північне море і протоку Па-де-Кале. У Королівському флоті заявили, що були готові почати протичовнову операцію, якби Krasnodar занурився під воду. Однак весь час він залишався на поверхні, незважаючи на несприятливі погодні умови.
Зазначимо, на початку грудня Велика Британія та Норвегія підписали угоду про спільне патрулювання Атлантики фрегатами для виявлення російських субмарин.
Такі кроки підкреслюють зростаючу активність у підводному просторі довкола Європи та зміцнення кооперації між союзниками для протидії потенційним загрозам з моря.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із прямим та недвозначним попередженням Володимиру Путіну на тлі зростання активності російських субмарин до рівня часів «холодної війни».