Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни

Війна. Ілюстративне зображення / © ТСН.ua

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Наступна війна з великою ймовірністю розпочнеться у космосі, оскільки військовий розвиток у цій сфері найшвидше зростає, а Росія домінувала у ній до вторгнення в Україну.

Про це заявив голова Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман, передає The Telegraph.

За його словами, космічна сфера стане дедалі важливішою у найближчі роки.

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«Щоб забезпечити безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір. Це також дасть свободу маневру на суші та в морському просторі. Логіка підказує, що перед тим, як робити щось, потрібно забезпечити безпеку космічного простору», — заявив британський генерал.

Пол Тедман закликав збільшити інвестиції для захисту від позаземних загроз. Він вважає, що Велика Британія має бути обережнішою щодо загроз своїм супутникам і більше інвестувати у внутрішні космічні можливості.

За його словами, уряд Кіра Стармера «розуміє це», адже космічний сектор нещодавно отримав значні інвестиції.

Проте генерал Тедман попередив, що Космічне командування «має пройти довгий шлях, перш ніж досягне того обсягу та витрат, які одержують інші галузі».

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Нагадаємо, начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Буркхард нещодавно заявив, що Росія, ймовірно, намагається мілітаризувати космос.