Британський міністр Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс попалися на браконьєрстві

Леммі та Венс на риболовлі / © Associated Press

Минулого тижня під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Великої Британії міністр закордонних справ Девід Леммі запросив його на риболовлю без необхідної ліцензії.

Про це повідомляє The Guardian.

Британський міністр приймав Венса та його родину в Чівнінг-Хаус у Кенті, де вони рибалили на приватному озері маєтку. В Англії та Уельсі рибалки віком від 13 років повинні мати ліцензію на риболовлю, щоб ловити прісноводні види, такі як короп.

Згодом Венс похвалився, що Леммі нічого не зловив, але «всі мої діти зловили».

У британському МЗС заявили, що через «адміністративний недогляд» ліцензії не були отримані вчасно.

Леммі придбав дозвільні документи, щойно його повідомили, і письмово заявив про свою неправомірну діяльність до Агентства з охорони навколишнього середовища.

«Він також подякував їм за їхню роботу щодо захисту рибних ресурсів Великої Британії», — сказав речник міністерства.

Агентство підтвердило, що ліцензії з того часу були придбані, і вся риба, виловлена під час візиту, була випущена назад у воду.

Риболовля була частиною ширшого туру Венса по Великій Британії, який відпочивав у Котсуолдсі з дружиною Ушею та трьома дітьми.

Під час візиту віцепрезидент США поєднував сімейний відпочинок із політичними зустрічами.

Нагадаємо, 9 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров провели у Лондоні важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Переговори стосувалися майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.