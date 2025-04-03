Британський розвідник розповів, що може змусити Путіна здатися

Володимир Путін / © Associated Press

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Війна стимулює інновації, як розвиток безпілотників в Україні, тоді як Росія під головуванням Путіна слабшає.

Таку думку висловив колишній очільник Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Річард Дірлав, передає The Telegraph.

Він зауважує, що Україна та Росія страждає від стресу через війну. Він переконаний, що крах може вразити будь-яку сторону.

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Україна залежить від підтримки США

Колишній очільник MI6 зазначає, що у союзників України є ще запаси грошей, щоб зберегти країну. Напротивагу Росії, для якої Китай не виступає надійною страховкою путінського режиму.

Дірлав зазначив, що Україну легко змусили погодитися на припинення вогню.

«Незважаючи на швидкість, з якою вона розвинула власну промисловість озброєнь і оцифрувала поле бою, її щоденна залежність від тактичної розвідки Америки залишається незамінною», — зауважив колишній очільник MI6.

Здатність України завдавати ударів по ключових цілях в Росії не дозволила росіянам достатньо наростити сили для здійснення стратегічного прориву.

Дірлав нагадав, що саме тоді, коли американський президент Дональд Трамп тимчасово призупинив передачу Києву розвідувальної інформації, результат став помітний майже миттєво.

Не втрачаючи такої нагоди, росіяни скористалися нею для повернення під свій контроль територій у Курській області, які захопила Україна.

Колишній очільник MI6 наголосив, що Україна наразі не може отримувати такий самий обсяг корисних розвіданих без допомоги США. Європейські союзники не можуть замінити їх.

Тому, країна перетворилася на «пушинку» в руках адміністрації Трампа, як наслідок виникла жахлива угода про корисні копалини, яку президент Володимир Зеленський має прийняти «зціпивши зуби».

Хитке становище Путіна

Експерт переконаний, що Ексглава MI6 запевнив, що Росією не вдасться маніпулювати вподібним способом. За його словами, наразі немає жодних свідчень того, що Путін готовий піти на перемир’я.

Проте реальність того, що йому таки доведеться це зробити, може бути ближчим, ніж він думає.

Російський диктатор все ще не розглядає Україну, як окрему державу. У зв’язку з цим він продовжує намагатися захопити країну і змінити в ній режим.

Дірлав вважає, що мотиви погодитися на припинення вогню у Путіна можуть з’явитися тільки після серйозних змін у Росії. Вони можуть відбутися як усередині країни, так і внаслідок тиску США.

Колишній очільник MI6 назвав уразливі місця очільника Кремля:

його влада,

відносини з клептократією,

стан економіки РФ

стійкість армії,

На думку експерта, абсолютна влада диктатора означає й абсолютну відповідальність. Саме тому глава Росії зараз перебуває в хиткому становищі.

«Коли його режим почне не в змозі забезпечувати очікувану винагороду його банді наближених, як це починає відбуватися, тоді його лідерство буде поставлено, і, ймовірно, вже ставиться під сумнів», — зазначив колишній очільник MI6.

ЗА його словами, вміру того, як економіка пробуксовуватиме, а грошові резерви Росії будуть близькі до вичерпання, ймовірність серйозних потрясінь у масштабах країни невблаганно зростатиме.

Дірлав переконаний, що цього року військовий потенціал Росії досягне піка, а потім він буде помітно знижуватися.

Трамп має визначитися зі своєю стратегією. Він може посилити військову підтримку України, оскільки Росія наближається до своєї переломної військової точки, або посилити санкції проти країн, які підтримують економіку Москви, купуючи її нафту і газ, поділився експерт.

«Жоден із варіантів не принесе результату, який відповідатиме нетерплячості Трампа щодо припинення вогню та призупинення катастрофічного рівня втрат і смертності на полі бою», — зазначив Дірлав.

Однак вторинні санкції, які вдарять зокрема по Китаю, є потужною, хоча й повільною, зброєю, вважає ексглава MI6.

Дірлав зауважив, що поки що немає швидкого способу змусити Путіна погодитися на припинення вогню.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що Путінський режим хоче створити «перехідну адміністрацію» в Україні.

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