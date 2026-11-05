Британці загрожує в’язниця через витівку в літаку

Літак / © Unsplash

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У Великій Британії 30-річна Сара Паркер очікує на вирок через інцидент на борту літака авіакомпанії TUI.

Під час зльоту вона встала з місця, щоб піти до туалету, попри вказівку екіпажу залишатися в кріслі. Потім пасажирка спустила шорти й білизну та присіла в проході на очах в інших людей. Інцидент стався 24 липня 2025 року.

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За словами прокурора Едварда Даунса, Паркер була напідпитку, а її поведінка налякала пасажирів і створила небезпеку на борту. Літак перенаправили до Манчестера. Прокуратура оцінила збитки від зриву рейсу у 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Паркер визнала провину за трьома пунктами обвинувачення, зокрема за непристойну поведінку, перебування на борту в стані сп’яніння та невиконання законної вказівки пілота. Справу передали до Королівського суду в Манчестері, де 1 грудня їй мають оголосити вирок. Серед можливих покарань — штраф або ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше у приватного літака відірвалися двері просто в небі: чим закінчився інцидент

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