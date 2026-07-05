Британці замінюють дорогих адвокатів чат-ботами ШІ: наслідки шокують

Суд / © Pexels

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У Великій Британії дедалі більше людей відмовляються від послуг професійних адвокатів через високу вартість юридичної допомоги та звертаються до чат-ботів зі штучним інтелектом для підготовки судових позовів і документів.

Про це повідомляє видання The Economist.

Фахівці вже назвали це явище «vibe lawyering» — використання ШІ як неформального юридичного консультанта замість традиційних юристів.

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За даними видання, в Англії та Уельсі частка цивільних справ, у яких обидві сторони представлені адвокатами, знизилася з 51% у 2022 році до 42% минулого року.

Економія коштів та вигадані факти

Одним із прикладів став випадок британця Омара Рафіка, який оскаржував претензії податкових органів. Його звернення до суду містило посилання на неіснуючі судові прецеденти, згенеровані чат-ботом, через що справу було відхилено.

Експерти застерігають, що системи штучного інтелекту нерідко перебільшують шанси на перемогу, рекомендують не погоджуватися на мирові угоди та можуть створювати вигадані юридичні аргументи.

Через подібні помилки санкції застосовувалися не лише до пересічних громадян, а й до професійних юристів, які використовували ШІ у своїй роботі.

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Юристи поки залишаються незамінними

Попри ризики, The Economist зазначає, що за правильного використання штучний інтелект здатний спростити підготовку документів і зробити правосуддя доступнішим для людей, які не можуть дозволити собі дорогих адвокатів.

Втім, навіть у найуспішніших прикладах застосування таких технологій остаточне представництво інтересів у суді здійснювали професійні юристи.

Як наголошує видання, ШІ дедалі активніше входить у юридичну сферу, однак повністю замінити адвокатів поки що не здатний, а необережне використання чат-ботів може мати серйозні наслідки для учасників судових процесів.

Нагадаємо, більшість людей переконані, що розвиток штучного інтелекту призведе до масштабного скорочення робочих місць. Ці побоювання поділяють не лише пересічні громадяни, а й окремі керівники ШІ-компаній та політики.

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