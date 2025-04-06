Британців закликають підготувати продуктові набори на 72 години через загрозу з боку Росії

Лондон. / © Getty Images

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Британські служби безпеки рекомендують громадянам мати вдома триденний запас найнеобхіднішого – їжі, води та базових речей – на тлі побоювань щодо потенційного саботажу з боку Росії, спрямованого проти енергетичної інфраструктури країни.

Про це пише Daily Mail.

Після того як у Північному морі було помічено російський розвідувальний корабель “Янтар”, що, ймовірно, досліджував підводні комунікації, зросли побоювання щодо атак на ключові газопроводи та електромережі. Зокрема, експерти звертають увагу на Лангелед – трубопровід із Норвегії, який постачає до 40% газу у Великобританію.

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Вважається, що саме цей об’єкт може стати однією з потенційних цілей російського саботажу, якщо Кремль вирішить вдатися до ескалації гібридної війни проти Заходу. Безперебійна робота Langeled критично важлива для енергетичної стабільності Сполученого Королівства, особливо в зимовий період, коли потреба в газі значно зростає.

Оскільки країна поступово відмовляється від викопного палива власного виробництва, її залежність від імпортних енергоносіїв посилюється, а отже, й зростає вразливість до зовнішнього втручання.

Минулої зими країна вже перебувала на межі аварійних відключень, і лише екстрені поставки з Данії та резервні потужності дозволили уникнути блекауту. У зв’язку з цим експерти радять мати вдома так званий “набір для виживання”: воду, продукти тривалого зберігання, ліки, ліхтарик, документи, радіоприймач і базові інструменти.

Боротьба за енергетичну безпеку стає все актуальнішою на тлі амбітного курсу Британії на досягнення цілей Net Zero. Зараз країна планує відмовитися від вугілля та скоротити використання викопного палива до 5% до 2030 року. Водночас очікується закриття ще двох атомних електростанцій, що зробить Британію ще більш залежною від відновлюваних джерел, чутливих до погодних умов.

У стратегії оборони на 2024 рік питання захисту підводної інфраструктури винесено на передній план. Це пов’язано і з інцидентами в Балтійському морі, і з вибухами на газопроводах Nord Stream у 2022 році, до яких також підозрюють причетність Москви.

Консервативні політики критикують залежність країни від імпорту енергоресурсів. “Ми все більше стаємо вразливими перед зовнішніми загрозами”, – заявив депутат Нік Тімоті, додавши, що підводні енергомережі залишаються потенційною мішенню для атак.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років.