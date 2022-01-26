"Будь ласка, не допусти війни": Папа Римський оголосив день молитви за мир в Україні

"Будь ласка, не допусти війни": Папа Римський оголосив день молитви за мир в Україні

Понтифік нагадав про страждання українського народу у минулому.

У середу, 26 січня, виступаючи на загальній аудієнції у Ватикані, Папа Римський Франциск закликав католиків провести цей день у молитвах за мир в Україні.

Про це повідомляє агентство Rome Reports.

"Молитви, які ми направимо сьогодні до Небес, нехай зворушать серця тих, хто має владу на Землі, щоб прагнення до діалогу перемогло, і благо всіх стало вище інтересів якоїсь однієї сторони", – сказав Папа Римський.

У своїй промові понтифік попросив, щоб віряни сьогодні часто згадували в своїх молитвах про мир на українській землі.

“Давайте всі разом попросимо у Господа, щоб на її [України] землі розцвіло братерство і перемогло рани, страхи та ворожнечу", – сказав Папа Франциск.

Також він нагадав про безліч страждань, які пережив у минулому український народ, серед яких - Голодомор та жорстокі репресії. Після таких випробувань, сказав понтифік, українці заслуговують на те, щоб жити мирно.

"Будь ласка, не допусти війни", – завершив свою промову Франциск, звертаючись до Господа.

Папа Римський закликав молитися за українські рани, страхи та розбіжності

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час традиційної недільної проповіді перед вірянами на майдані Святого Петра у Римі закликав провести 26 січня молитву за мир в Україні.

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