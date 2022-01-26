"Будь ласка, не допусти війни": Папа Римський оголосив день молитви за мир в Україні

Понтифік нагадав про страждання українського народу у минулому.
У середу, 26 січня, виступаючи на загальній аудієнції у Ватикані, Папа Римський Франциск закликав католиків провести цей день у молитвах за мир в Україні.
Про це повідомляє агентство Rome Reports.
"Молитви, які ми направимо сьогодні до Небес, нехай зворушать серця тих, хто має владу на Землі, щоб прагнення до діалогу перемогло, і благо всіх стало вище інтересів якоїсь однієї сторони", – сказав Папа Римський.
У своїй промові понтифік попросив, щоб віряни сьогодні часто згадували в своїх молитвах про мир на українській землі.
“Давайте всі разом попросимо у Господа, щоб на її [України] землі розцвіло братерство і перемогло рани, страхи та ворожнечу", – сказав Папа Франциск.
"Будь ласка, не допусти війни", – завершив свою промову Франциск, звертаючись до Господа.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час традиційної недільної проповіді перед вірянами на майдані Святого Петра у Римі закликав провести 26 січня молитву за мир в Україні.
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