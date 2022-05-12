Будь-які спроби РФ провести "референдуми" під дулом автомата на окупованих територіях України не будуть визнані - ЄС

Будь-які спроби РФ провести "референдуми" під дулом автомата на окупованих територіях України не будуть визнані - ЄС

В Європейському Союзі наголосилиси, що вони не визнають будь-які спроби Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України з метою проголошення нових "народних республік" чи приєднання до РФ.

Також в Євросоюзі засудили примусову депортацію українців до РФ та до так званих "фільтраційних таборів".

Про це заявили в місії Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Ми підтверджуємо наше рішуче засудження спроб РФ зі створення нелегітимних альтернативних адміністративних структур у Херсоні, Маріуполі та інших містах України. Будь-які спроби Кремля провести так звані "референдуми" під дулом автомата на територіях, що перебувають під контролем російської армії, з метою проголошення нових "народних республік" або приєднання до Росії, є незаконними і не будуть визнані", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, окупанти готуються провести "рефендуми" щодо приєднання українських територій до РФ. Про такий намір заявили російські військові та колаборанти у Херсонській області та знищеному ними ж самими Маріуполі.

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