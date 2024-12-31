Буданов натякнув на причетність ГУР до падіння режиму Асада: "поруч проходили"

Буданов загадково прокоментував падіння режиму Асада в Сирії: "Усі попрацювали. Турки попрацювали, можливо, і ми десь поряд проходили".

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов натякнув, що українська розвідка може бути причетна до падіння лояльного до РФ режиму Башара Асада у Сирії.

Про це керівник ГУР сказав в ефірі телемарафону.

"Всюди, де режими диктаторів падають, і де в світі ці режими перетинаються з режимами, які воюють з нами, це завжди буде нам іти в плюс. Як так сталося? Ну, якось сталося, ну що тут скажеш", – заявив він.

Буданов прокоментував звинувачення постпреда країни-агресора РФ Василя Небензі у нібито причетності української сторони до падіння режиму Асада.

"Ну, це їхнє (Росії – Ред.) бачення. Усі попрацювали над цим. Турки попрацювали. Можливо, і ми десь поруч проходили. Багато хто працював для того, щоб цей режим упав і нормальне населення Сирії, яке абсолютно далеко не все було проасадівське, просто видихнуло й отримало надію на нове нормальне життя", – говорить керівник ГУР.

Також Буданов зауважив, що раніше росіяни вербували сирійців для війни проти нашої держави. Він сподівається, що після падіння режиму Асада це припиниться.

Крім того він ввадає, що відновлення відносин з Сирією позитивно вплине на українську економіку, оскільки йдеться про відкриття нових ринків збуту нашої агропродукції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заперечував, що Україна надавала допомогу сирійському повстанському руху.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Сирії російські військові сидять без води і харчів.

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