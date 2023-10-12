Буданов назвав ознаки причетності Росії до війни на Близькому Сході

Зокрема, відомо, що росіяни передавали розвідувальну інформацію "всім зацікавленим сторонам" та передали ХАМАСу захоплену в українських військових зброю.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про "російський слід" у нападі палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль та детально розповів про ознаки цього.

Про це Буданов повідомив у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Зброя з України у ХАМАС та застосування FPV-дронів

Очільник української військової розвідки ствердно відповів на запитання, "чи є в цій історії російський слід?"

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"Так. Перш за все нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо", – розповів Буданов.

Він також звернув увагу на застосування бойовиками проти Ізраїлю тактики з використанням FPV-дронів проти бронетехніки. Начальник ГУР зазначив, що ця тактика "природня для нашого регіону і абсолютно неприродня для Близького Сходу".

"Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", – сказав Буданов.

Російська пропаганда, супутник і візит делегації до Ірану

Начальник військової розвідки України назвав ще "два цікаві факти", які свідчить про "російський слід" у загостренні на Близькому Сході.

Так, трішки більше, ніж за тиждень до початку цих подій на території Лівану арабською мовою почала мовлення російська станція "Супутник".

"Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами", – зазначив Буданов.

Окрім того, 24 вересня на геостаціонарну орбіту Ізраїля був переміщений російський космічний апарат, здатний проводити радіоелектронну розвідку та перехоплювати супутникові сигнали.

Очільник розвідки також нагадав, що протягом 22-24 вересня відбувся офіційний візит російської військової делегації до Ірану.

"Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони", – розповів начальник ГУР.

Нагадаємо, 10 жовтня в ГУР повідомили, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль. Про це свідчить те, що країна-агресорка передала бойовикам західне стрілецьке озброєння, захоплене на полі бої в українських військових.

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