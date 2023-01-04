Буданов назвав єдину небезпеку з боку Росії для усього світу

Ядерні погрози Путіна призведуть до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії", вважає Буданов.

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що єдина небезпекою з боку Російської Федерації для усього цивілізованого світу є ядерне озброєння країни-агресорки.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News.

За словами Буданова, що ядерні погрози Путіна та "неконтрольований режим" призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

"Країна-терорист, яка махає ядерною битою на всіх і погрожує, не є режимом, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення", – додав Буданов.

Ядерний потенціал Росії

За інформацією воєнної розвідки України, Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Частину з них розмістили в анексованому Криму. Це - носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Говорячи про ризики завдавання ядерного удару, у ГУР зауважили, що Росія "здатна на все".

Також відомо, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами білоруського опозиціонера та міністра культури Білорусі 2009−2012 років Павла Латушка, очільник Кремля готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але вона "перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування".

Ядерна зброя в Криму, новий наступ із Білорусі, дивні заяви "кухаря Путіна" та пекло в Бахмуті | Сергій Грабський

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