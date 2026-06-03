Буданов не виключає “український сценарій” для Вірменії: що може готувати Росія

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає реалістичним сценарій, за якого Росія може спробувати використати проти Вірменії методи, подібні до тих, які застосовувала проти України.

Про це він заявив під час міжнародного форуму “Архітектура безпеки”, передає кореспондент ТСН.ua.

За словами Буданова, такі сигнали з боку Росії почали з’являтися ще близько двох років тому.

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“Подібні сигнали почалися два роки тому. На мій особистий погляд, це абсолютно реалістично”, — сказав очільник ОП.

Водночас Буданов наголосив, що важливим фактором залишається здатність Москви впливати на внутрішню ситуацію у Вірменії та розколювати суспільство.

“Чи зможуть вони розділити суспільство для того, щоб аргументовано робити щось далі — це дискусійне питання. Не знаю. Сподіваюся, що не зможуть”, — зазначив він.

Керівник Офісу президента також висловив сумнів щодо того, чи готова міжнародна спільнота до рішучої реакції на потенційні загрози для Вірменії.

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Напруга між Росією та Вірменією: останні новини

Останнім часом Росія посилила тиск на Вірменію напередодні парламентських виборів, які мають відбутися 7 червня. У публічному просторі почали частіше звучати погрози, інформаційні атаки та заяви про можливі наслідки для Єревана через його курс на зближення з Європою.

Раніше російський диктатор Володимир Путін фактично пригрозив Вірменії “українським сценарієм” через прагнення країни до євроінтеграції. Він повторив кремлівську тезу про те, що нібито “криза в Україні” почалася через рух Києва в бік ЄС.

Москва також продовжує просувати неправдиву версію про “держпереворот” в Україні після відмови Віктора Януковича від євроінтеграції. Саме цими тезами Кремль роками намагається виправдовувати окупацію Криму, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення.

На цьому тлі у Вірменії дедалі активніше обговорюють майбутній зовнішньополітичний курс країни та можливе дистанціювання від російського впливу.

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