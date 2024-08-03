Буданов оцінив загрозу російського наступу на країни Балтії

РФ не може загрожувати іншим країнам, поки веде війну в Україні.

Російська Федерація становить потенційну загрозу для країн Балтії, але вона не стане реальною, доки триває війна в Україні.

Про це заявив начальник Головного управляння розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ТСН.

"Це така постійна і як то кажуть, потенційна загроза. І не більше. Тобто, нема такого", - наголосив він.

За словами Буданова, реальною ця загроза може стати лише за умови, якщо Україна програє розв’язану проти неї війну.

"Поки війна в Україні іде, нічого ніде не може бути проблемного від Росії", - запечнив очільник ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, у США впевнені, що для країн Балтії немає прямої загрози з боку Росії, однак НАТО вживає активних заходів, щоб покращити своє становище на території цих держав.

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