Буданов пояснив, чи є загроза від військових навчань у Білорусі

Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Реклама

Військові навчання, які відбуваються у Білорусі, наразі не становлять небезпеки.

Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю «Апостроф TV«.

«Нічого нового. Вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил, і, в принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії», — сказав Буданов.

Реклама

Він також прокоментував спільні навчання військ Росії та Білорусі. За його словами, наразі вони не становлять загрози для України.

«Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої немає. Це плановий захід, він проводиться щорічно», — зазначив начальник ГУР.

Буданов підкреслив, що для країн Європейського Союзу ці навчання також не становлять загрози.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Реклама

Ми раніше інформували, що керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій під час спільних навчать РФ та Білорусі «Захід-2025».