Буданов прокоментував візит директора ЦРУ до Москви: що могли обговорювати

Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, війна Росії проти України була серед тем, які могли обговорюватися, однак не була головною.

Про це він сказав журналістці «Новини.LIVE».

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Він вважає, що йшлося переважно про відносини між США та РФ.

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Журналістка висловила припущення, що Реткліфф міг приїхати до Москви, щоб попередити Володимира Путіна про можливі дії Росії проти країн НАТО.

«Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях», — сказав він.

Нагадаємо, візит Реткліффа до Москви відбувся 25 серпня та не був заздалегідь публічно анонсований. Його мета й склад американської делегації офіційно не розголошуються. Водночас у Кремлі підтвердили контакти між американськими та російськими спецслужбами.

Трамп уперше прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Він назвав поїздку «напіврутинною» та заявив, що не вважає її надзвичайною подією. Він наголосив, що США хотіли б завершення війни Росії проти України. Американський президент також відкинув припущення, що Реткліфф міг вирушити до Москви через можливі наміри Росії перевірити готовність НАТО реагувати на провокації.

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