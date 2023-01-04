Буданов: "Росія закриє кордони вже 5 січня, чоловікам заборонять виїзд"

Мобілізація в Росії не припинялася, але вже від 5 січня Кремль обмежить виїзд чоловіків до Білорусі та інших країн. Це стане ключовим моментом.

Мобілізаційний процес в Росії не спинявся. Водночас від 5 січня в Росії почнуться обмеження на виїзд з РФ, Білорусі за кордон.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав 4 січня у коментарі "Сніданку з 1+1".

"Коли саме вони оголосять про чергову мобілізацію: це буде завтра чи 16 числа, це не має жодного значення. Офіційно вони почнуть всі процеси від 5 січня. Єдине, що хміниться для людей чоловічої статі в Росії, це те, що їм закриють виїзд", - зазначив Буданов.

Раніше Кирило Буданов повідомляв, що навесні ЗСУ планують "серйозний" контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

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