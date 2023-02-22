Буданов розповів про пожежі в Росії: "Багато з цього невипадковість"

За словами голови розвідки, допомагають у цьому не лише українці в РФ.

Далеко не всі пожежі та вибухи на території Росії, що сталися торік, були випадковістю. Втім, деякі з них все ж сталися за сприяння самих росіян.

Про це розповів в інтерв’ю Forbes голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він наголшує, що в Росії постійно щось горить, і "багато з цього - не випадковість".

"Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", - каже керівник розвідки.

На запитання, чи допомагають у цьому українці в РФ, Буданов каже, що не тільки вони. За словами Буданова, "гроші роблять чудеса" для росіян.

За його словами, попри технічні засоби розвідки, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери головним методом залишається робота агентури. "Найголовніше – це агентурна робота. Тільки вона може дати відповіді на складні питання", - каже Буданов.

Нагадаємо, днями в Курській області Росії військовослужбовці термінової служби випадково вчинили вибух. За попередніми даними, шестеро військових загинуло. Наголошується, що військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно плеснули туди якусь горючу рідину.

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