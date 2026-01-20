Буданов сказав, чи передав Китай зброю Росії

Про Китай і постачання Росії / © Associated Press

Якщо на початку повномасштабної війни РФ в Україні Китай не продавав Москві критично важливі компоненти, зокрема, контролери та мікросхеми, то згодом такі канали було налагоджено.

Про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він розповів про роль Китаю у війні Росії проти України.

«На початку війни Росія гостро потребувала різного роду контролери, мікросхеми та інші електронні компоненти, які Китай тоді напряму не продавав», — зазначив Буданов.

Проте згодом Китай зрозумів, як організувати постачання цих товарів і використовувати ситуацію на свою користь. Тож він налагодив канали постачання для Росії через бізнес-структури, які, як підкреслив Буданов, «цілком очевидно, знайшли надійного партнера для того, щоб мати надійні канали постачання».

За словами очільника ОП, йдеться передусім про електроніку та компоненти для виробництва озброєння, а потім вже про верстати та різні матеріали, з яких виготовляються елементи зброї. Буданов наголосив, що Росія платила за це «величезні кошти, набагато більше, ніж будь-яка країна за такі товари до того платила».

Водночас він підкреслив, що Китай скористався цією ситуацією для власної вигоди.

«З’явилася можливість просто величезних заробітків. Після цього пішла політична частина. Вони почали, скажімо так, мати ще більший вплив на Російську Федерацію», — зазначив Буданов.

Він додав, що сьогодні «всі бачать», як Китай використовує цю ситуацію, посилюючи свій вплив на РФ у контексті війни в Україні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час форуму в Давосі також зробив заяву про «кардинальне вирішення війни». Водночас Буданов сказав про стриманий оптимізм щодо завершення війни та наголосив, що мир не може настати миттєво.

Тим часом з’явилася несподівана статистика щодо торгівлі Росії з Китаєм. Виявмлося, що Пекін скоротив закупівлю майже всіх ключових російських сировинних товарів у січні-листопаді 2025 року.