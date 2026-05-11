Буданов у Литві обговорює безпекову співпрацю та підтримку України
Керівник ОП Кирило Буданов 11 травня прибув до Литви, де проведе низку зустрічей із представниками литовської влади та сектору безпеки. Основною темою переговорів стануть питання регіональної безпеки, підтримки України та координації подальшої співпраці між Києвом і Вільнюсом.
Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.
За інформацією джерел видання, Буданов має відвідати Президентський офіс Литви та інші державні установи, де зустрінеться з представниками оборонного та безпекового секторів країни.
Литва залишається одним із ключових союзників України в межах НАТО та Європейського Союзу. Від початку повномасштабного вторгнення росії Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, 1 червня 2026 року в Києві відбудеться форум «Архітектура безпеки», організований Кирилом Будановим. Форум буде присвячений питанням безпекової та оборонної стійкості, а також міжнародної співпраці України та Європи.