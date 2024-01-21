Буданов заінтригував заявою про смерть Пригожина: "Я б не поспішав із висновками"

У ГУР зауважили, що немає жодного доказу, що Пригожин - мертвий.

В українській воєнній розвідці не поспішають із висновками щодо смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який нібито загинув в авіакатастрофі минулого року.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони в інтерв'ю Financial Time.

"Вагнер існує, а якщо говорити про Пригожина, я б не поспішав із висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", - відповів він на запитання журналіста.

Додамо, що на Заході розглядають версію замовного вбивства, до якого причетний Путін. Іноземні журналісти зауважили, що у Кремлі заперечували причетність і заявили, що ДНК підтвердила смерть Пригожина, але його тіло ніколи не було показано публічно.

Нагадаємо, що видання WSJ опублікувало статтю, у якій зазначається, що ліквідацію ватажка ПВК "Вагнера" організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Джерела видання у західних спецслужбах кажуть, що президенту-диктатору РФ показали план вбивства Пригожина.

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