Будапешт готується до війни: угорська опозиція "злила" розмову міністра оборони

Угорські солдати. Фото / Facebook міністра оборони Угорщини

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Лідер угорської опозиційної партії «Тиса», депутат Європейського парламенту Петер Мадяр опублікував аудіозапис, на якому, імовірно, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький каже про «підготовку країни до війни».

Про це пише угорське видання Telex.

На запису, датованому квітніем 2023 року, більш ніж через рік після початку повномасштабної війни, міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький говорить про рішення угорського уряду порвати з мирним менталітетом і перейти до «нульової фази на шляху до війни».

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Крім того, на записі йдеться про політику «омолодження» угорського війська — бажання поставити більш лояльних режиму Орбана військових, які готові пожертвувати власним життям для батьківщини.

«Нульова фаза шляху до війни», про яку згадує Салай-Бобровницький, насправді не є військовим терміном, офіційно такого терміна не існує, розповів виданню угорський військовий експерт, який попросив не називати його імені. На думку експерта, це радше політичний поворот подій, який може свідчити про те, що в останні роки розпочався інтенсивний військовий розвиток.

«Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це — злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення», — вказав Петер Мадяр.

У відповідь на публікацію Салай-Бобровницький не став прямо заперечувати автентичність запису і заявив: «Я створюю армію, здатну і готову захистити країну зі зброєю в руках… Мир вимагає сили».

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Керівник канцелярії Орбана Ґерґелі Гуляш своєю чергою теж прокоментував ситуацію, назвавши запис «таким, що „не виходить за межі звичайного“». Гуляш сказав, що угорський уряд зробив усе для миру, але солдати повинні готуватися до війни, тому кожна країна утримує армію. До якої саме війни має готуватися угорська армія, він не уточнив.

Зауважимо, що скандальний запис опублікували 8 травня. А вже наступного дня, 9 травня, СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

Коментуючи викриття шпигунської мережі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності. Водночас він прямо не заперечив затримання угорських шпигунів на Закарпатті.

Проте у відповідь на викриття своїх агентів Будапешт звинуватив двох співробітників українського посольства у шпигунстві та вислав їх з країни.

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Своєю чергою, Київ висилає двох угорських дипломатів.