Будапешт пом'якшив візовий режим для росіян та білорусів – Німеччина відповіла

Закликом до посилення кордонів відповіли в Німеччині на спрощення Угорщиною в’їзду для громадян РФ та Білорусі.

Про це йдеться у T-online із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаеля Штюбгена.

Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Він нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

"Так само, як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зазначив він.

Водночас очільник МВС Німеччини Ненсі Фезер на цієї заяви сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.

"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", – підкреслила вона.

Зазначимо, що імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Тим часом в ЄС збираються обмежити участь Угорщини в Шенгенській зоні через відкритий кордон для росіян і білорусів. Голова Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що рішення Угорщини про вільний в'їзд до країни громадянам РФ і Білорусі призводить до ризиків, отже обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні.

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