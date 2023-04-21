“Буде бандитська боротьба”: експерт оцінив можливість справжньої революції у Росії

Відомий політконсультант та аналітик Дмитро Васильєв вважає, що революція в Росії на сьогодні майже неможлива. Боротьба можлива лише в середовищі кремлівської еліти, яка змагатиметься за владу.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За словами Васильєва, у РФ “вбите громадянське суспільство”, а залякане населення не розуміє, що йому треба робити і як виживати.

“Там кожен за себе. Люди дуже розділені, вони не можуть згуртуватися. Тому революція неможлива”, - вважає експерт.

На думку аналітика, ймовірною в Росії є “битва всіх проти всіх”.

“Але це буде битва тих, хто навколо Кремля. Будуть намагатися якось вижити і якось взяти владу до своїх рук всередині Росії. Це буде більше бандитська боротьба. Вони розповсюдять ці правила на всю Росію і будуть клани битися один з одним для того, щоб взяти владу в свої руки і показати, що у всьому винен Путін, а вони хороші. До цього будуть залучати, на жаль, дуже багато людей. Когось за гроші, когось за ідею, а когось просто так”, - прогнозує Дмитро Васильєв.

На його думку так званий “Клуб сердитих патріотів”, який гуртується довкола терориста Ігоря Гіркіна, є лише показною опозицією в РФ.

“Якщо говорити про Гіркіна, то очевидно, що йому допомагають, його фінансують, йому дають можливість щось говорити, йому говорять, що йому говорити. Яка це сила — ГУР чи ФСБ — насправді не має значення, це люди навколо Кремля, які впливають на процеси. І Путін так чи інакше це толерує. Інакше б Гіркін нічого не казав. Тому це опозиція для зовнішнього ока, яка насправді опозицією не є. Це ті, хто проводять ту чи іншу лінію інтересу очільників Кремля, військово-політичного керівництва РФ”, - зауважив експерт.

За його словами, навіть багато хто з тих росіян, які з’являються в інформаційному просторі України і називають себе або лібералами, або опозиціонерами, не є абсолютно самостійними людьми, які вирішили поборотися за Росію.

“Вони також можуть виконувати певні завдання від навколокремлівського політичного оточення. Тому що росіяни діють за правилами ІПСО. Буданов нам відповів чітко, що це завжди 70-80% правдивої інформації і 20-30% або якоїсь викривленої інформації, або фейкової. Так от, дуже багато лібералів або тих, хто себе так називає, або російських опозиціонерів, які говорять у нашому інформаційному просторі. Вони виконують точно такі ж ІПСОшні завдання. Треба бути свідомими”, - попередив Васильєв.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів". У відеозверненні представники угруповання повідомляють, що російська армія наближається до поразки.

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