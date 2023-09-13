"Буде боляче, будуть убивати невинних людей": які ракети Іран може передати РФ

В обмін на ракети Іран сподівається отримати від Росії ядерні технології.

Російська Федерація, яка виснажила свій ракетний потенціал у війні проти України, прагне отримати від Ірану ракети малої та великої дальності.

Яку саме іранську зброю може отримати держава-агресорка і наскільки реальною є така оборудка, розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Якими ракетами володіє Іран

За словами експерта, Іран має на озброєнні три класи ракет.

“Fateh-110 з дальністю ураження до 300 кілометрів. Доволі важка бойова частина – 650 кілограмів. Така собі "Точка У" дещо посилена... Наступна ракета Zolfaghar: має дальність ураження до 700 кілометрів, це вже посилений "Іскандер". Бойова частина – до півтонни. І найбільша ракета - середнього радіусу дії Shahab-3, може завдавати ударів від 1,5 до 2 тисяч, навіть декларують 2,5 тисячі кілометрів. Важку має бойову частину – у межах до однієї тонни”, - перелічив він.

Що Іран хоче взамін

Петро Черник припустив, що в обмін на ракети Іран сподівається отримати від Росії ядерні технології, щоб вдарити по Ізраїлю.

“Насправді все серйозно, бо Ізраїль ось кілька днів як заявив, що якщо до тієї точки дійде, то в обов’язковому порядку будуть великі масовані удари по території Ірану”, - зауважив експерт.

Наскільки реальною є оборудка між Іраном та РФ

Петро Черник також зазначив, що здійснення цієї оборудки залежить від “нового китайського "червоного імператора" Сі Цзіньпіна”, і сумнівається, що постачання з Ірану будуть у великій кількості.

“Навіть якщо і передадуть [ракети], то це не буде масове явище... Якщо ми упоралися із ракетами Х-47М2 "Кинджал", тоді і з цим упораємося… Буде боляче, будуть убивати невинних людей, будуть нищити наші міста і села, але ми мусимо вистояти, іншого варіанту у нас немає", - резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЕКСКЛЮЗИВ з Черником: Удар по ЧФ РФ - колосальний успіх! В України з'явилися ракети!"

Нагадаємо, раніше директор ізраїльської спецслужби Моссад заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БПЛА.

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