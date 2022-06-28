Буде чи не буде: Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20, а у РФ "на запрошення відреагували позитивно"

Буде чи не буде: Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20, а у РФ "на запрошення відреагували позитивно"

Нагадаємо, на цей саміт запросили і президента України Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що особиста участь президента РФ Владіміра Путіна у саміті "Великої двадцятки" виключена.

Про це він заявив після саміт G7 у Німеччині, пише Ansa.

"Щодо присутності Путіна на G20, то президент Індонезії це виключає, він був категоричним, він не приїде. Дистанційна участь може бути, побачимо", - пояснив Драґі.

У Кремлі вже відреагували на заяву Драґі, повторивши, що Путін отримав запрошення і відповів на нього позитивно.

"Ну, не Драгі ж це визначає. Запрошення надійшло, ми відреагували позитивно", - сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, нагадавши, що 30 червня Путін проведе в Москві переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Індонезія головує у G20 і саме на території цієї країни запланований саміт у листопаді.

До саміту "Великої двадцятки" ще пів року. А світ уже думає - як зустрічати там російського диктатора.

Джоко Відодо - це президент Індонезії, де в листопаді й відбудеться зібрання - запросив на нього і Путіна, і українського президента Зеленського. Каже: запрошення прийняли як у Києві, так і в Москві. Відодо висловив сподівання, що до листопада війна закінчиться, а зустріч "G-20" стане стартом для глобального економічного відновлення.