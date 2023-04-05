"Буде добре": в Росії запропонували повернути ГУЛАГ та розстріли "ворогів народу"

Пропонується також, щоб всі ці репресії показували по телевізору.

У Держдумі РФ запропонували повернути поняття "ворог народу" та почати розстрілювати тих, хто підпаде під цю категорію.

Про це в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова заявив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов, інформує "Капитал страны".

Депутат запропонував повернутися до розстрілів: "Пристрелимо, напевно, буде добре". Також Гурульов згадав про відправлення до таборів та запропонував ще одну форму покарання: "довічно махати кайлом на залізниці в Магадані без права амністії".

Крім того, депутат заявив, що весь процес треба показувати по телевізору: "Вони там здохнуть на цій залізниці і будуть під нею поховані".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ перевіряють дитячий садок на пропаганду ЛГБТ – чоловік написав донос на дитячий заклад через різнокольорові лавки та ворота.

Крім того, ми раніше інформували, що громадянка Росії, 43-річна жителька міста Чебоксари в Чувашії відзначилася заявою на своїх сусідів. Вона донесла на людей через назву їхньої Wi-Fi-мережі "Слава Україні".

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