"Буде круче 1937 року": експерт заявив, що російське військове керівництво очікують масштабні "чистки"

Перші арешти були пробою армії на протест і армія виявилась неготовою.
З наступного тижня зачистка в Міністерстві оборони РФ набуде нового обороту, тому процеси прискоряться і набудуть більшого розмаху.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Він заявив, що арештовуватимуть не лише людей з групи колишнього голови Шойгу, а й представників інших кланів Міноборони РФ.
"Перші арешти були пробою армії на протест. Армія, як і очікувалося, протестувати не готова", - заявив експерт.
Коваленко зазначив, що російські пропагандисти і воєнкори "радісно цьому процесу плескають у долоні", оскільки вважають, що саме старі генерали заважали "взяти Київ за три дні" та виконати всі "цілі СВО", які вони самі не знають.
"Реальність така, що нічого подібного, в маня-мирку цих персоналій не станеться, а буде ще гірше, ніж за чистки 1937 року", - заявив Коваленко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ заарештували генерала, який командував окупантами на Запоріжжі і розповів про проблеми в армії.
Крім того, ми раніше інформували, що диктатор РФ Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.
Читайте також: