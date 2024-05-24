"Буде круче 1937 року": експерт заявив, що російське військове керівництво очікують масштабні "чистки"

Перші арешти були пробою армії на протест і армія виявилась неготовою.

З наступного тижня зачистка в Міністерстві оборони РФ набуде нового обороту, тому процеси прискоряться і набудуть більшого розмаху.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він заявив, що арештовуватимуть не лише людей з групи колишнього голови Шойгу, а й представників інших кланів Міноборони РФ.

"Перші арешти були пробою армії на протест. Армія, як і очікувалося, протестувати не готова", - заявив експерт.

Коваленко зазначив, що російські пропагандисти і воєнкори "радісно цьому процесу плескають у долоні", оскільки вважають, що саме старі генерали заважали "взяти Київ за три дні" та виконати всі "цілі СВО", які вони самі не знають.

"Реальність така, що нічого подібного, в маня-мирку цих персоналій не станеться, а буде ще гірше, ніж за чистки 1937 року", - заявив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ заарештували генерала, який командував окупантами на Запоріжжі і розповів про проблеми в армії.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор РФ Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.

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