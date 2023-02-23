"Буде нагадуванням": у Лондоні дорогу біля російського посольства пофарбували в синьо-жовті кольори (фото, відео)

Вранці 23 лютого активісти розфарбували одну з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства в синьо-жовті кольори українського прапора. Така акція пройшла до річниці повномасштабного російського вторгнення до України.

Про це повідомляє видання My London.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, що вулиця Бейсуотер-роуд поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні повністю залита синьо-жовтими кольорами (фото та відео в кінці статті).

Чотирьох людей, зокрема трьох чоловіків і жінку, заарештували за підозрою у злочинному пошкодженні і перешкоджанні руху на шосе, підтвердила столична поліція. Їх доправили до поліцейської дільниці на заході Лондона, де вони перебувають і зараз. У поліції кажуть, що з'ясовують всі обставини протесту.

Варто зазначити, що акцію протесту біля російського посольства організувала кампанія "Led by Donkeys". Там заявили, що вона приурочена до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Завтра перша річниця [повномасштабного] імперіалістичного вторгнення Путіна до України. Всупереч твердженням російського диктатора та його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це", – заявили у "Led by Donkeys".

Учасники кампанії розповіли, що довелося розлити по 170 літрів жовтої та синьої фарби на проїжджій частині. Активісти додали, що фарба була "високоякісною, нетоксичною, без розчинників, екологічно чистою, такою, що швидко сохне, призначеною для створення дорожнього мистецтва". Водії, які проїжджали повз, самі розмастили фарбу по дорозі.

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Russian Embassy, London pic.twitter.com/99mFy6Gx5k — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Читайте також: