"Буде наступною після України": у Держдумі РФ відкрито погрожують "денацифікувати" Польщу

"Буде наступною після України": у Держдумі РФ відкрито погрожують "денацифікувати" Польщу

У Росії обурені заявою президента Польщі про те, що Кремль повинен виплатити Україні контрибуції. У відповідь російські політики відповіли, як завжди, з погрозами. Вони заговорили про "денацифікацію" громадян Польщі.

Ба більше, у Росії заявили, що Польща буде першою відразу після "денацифікації" України.

Таку заяву зробив у своїх соціальних мережах депутат російської Держдуми Олег Морозов.

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас

поставити її на перше місце у чергу на денацифікацію після України", - написав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міжнародна спільнота повинна змусити РФ виплатити Україні контрибуції через війну. Заяву про необхідність виплати Росією шкоди завданої війною Анджей Дуда сказав під час брифінгу в Таллінні.

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