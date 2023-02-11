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Буде нелегко: Шольц висловив сподівання, що ЗСУ отримають Leopard до кінця березня

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Буде нелегко: Шольц висловив сподівання, що ЗСУ отримають Leopard до кінця березня

Фото: Associated Press

За його словами, Берлін просуває це у переговорах з союзниками.

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023-го. Втім, наголошує він, це буде нелегко.

Про це він повідомив після саміту Європейського Союзу.

За його словами, два батальйони Leopard таки вдасться передати Україні до кінця березня. Мовляв, наразі Берлін просуває це у переговорах з німецькими союзниками.

"Потрібно створювати структури, навчаючи, організуючи постачання запасних частин та боєприпасів, а також налагоджуючи співпрацю", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що тристороння зустріч у Парижі з президентами України Володимиром Зеленським та Франції Емманюелем Макроном була дуже конфіденційною та інформативною в орієнтації продовження підтримки українського народу. 

Нагадаємо, в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel Володимир Зеленський заявив про "складну фазу" у відносинах з Німеччиною. Він зазначив, що часто доводиться дуже довго переконувати канцлера Олафа Шольца передати Україні зброю. 

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Перегляди
1139
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