"Буде оголошенням війни Росії": президент ПАР просить суд дозволити не арештовувати Путіна

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційний арешт російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС буде оголошенням війни Росії.

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Про це він заявив у Високому суді в місті Гаутенг, інформує місцеве видання News24.

Він заявив, що арешт російського диктатора був би "безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноваджень". Рамафоса зазначив, що арешт Путін буде "оголошенням війни Росії".

Крім того, президент ПАР хотів, аби громадськість не знала про його заяву щодо арешту Путіна, щоб можна було зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом, однак високий суд на це не погодився.

Він заявив, що було б "несумісно з конституцією" ризикувати вступом у війну з РФ.

Рамафоса аргументував, що за конституцією, він повинен дбати про захист національного суверенітету, миру й безпеки в державі. Крім того, він зазначив, що повинен реалізовувати права громадян ПАР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада ПАР заявила, що буде рада, якщо Путін не приїде на саміт БРІКС, адже у протилежному разі диктатора доведеться заарештувати та відправити до Гааги.

Крім того, ми раніше інформували, що Африканський національний конгрес заявив, що досі не отримав від Кремля інформації про те, чи візьме диктатор Володимир Путін участь у саміті БРІКС.

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