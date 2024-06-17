Буде ще одна Газа: Норвегія заявила, що Палестинська адміністрація може розвалитися

Норвегія попередила про ризик розвалу Палестинської адміністрації і пояснили наслідки цього.

Палестинська адміністрація, що керує Західним берегом річки Йордан може розвалитися найближчими місяцями.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Reuters.

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Він назвав причинами такого розвитку подій відсутність фінансування, продовження насильства та той факт, що пів мільйону палестинців не дозволяється працювати в Ізраїлі.

"Ситуація надзвичайно жахлива. Адміністрація Палестини, з якою ми тісно співпрацюємо, попереджає нас, що вони можуть розвалитися цього літа", – сказав Барт Ейде.

На його думку, якщо адміністрація впаде, то може з’явитися ще одна Газа, "що буде жахливо для всіх, включаючи народ Ізраїлю".

Норвегія очолює міжнародну групу донорів для палестинців і підтримує Палестинську адміністрацію.

Палестинська національна адміністрація створена для врядування територіями Сектора Гази та частиною територій Західного берега річки Йордан. Сектор Гази після 2006 року де-факто перебуває під управлінням радикального руху ХАМАС.

Раніше Іспанія визнала незалежність Палестинської держави. Також про визнання Палестини заявили Норвегія та Ірландія.

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