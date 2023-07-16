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"Буде ще одне публічне приниження Путіна": Кремль погодиться подовжити "зернову угоду" – Піонтковський

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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"Буде ще одне публічне приниження Путіна": Кремль погодиться подовжити "зернову угоду" – Піонтковський

Кремль погодиться подовжити "зернову угоду". / Фото: Associated Press

На думку Піонтковського, 17 липня Володимир Путін оголосить, що продовжує "зернову угоду".

Росія 17 липня подовжить дію угоди щодо постачання українського зерна, оскільки у диктатора Володимира Путіна не залишилось вибору.  

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський.

"Якщо Росія не хоче – це її справа, нехай сама африканцям пояснює, а Туреччина й Україна продовжуватимуть транспортувати українське зерно до Африки. І якщо треба, то для цього забезпечення використовуватимуть військово-морські сили Туреччини. Я пророкую: Москва на колінах приповзе 17 липня й повідомить, що вона продовжує участь у "зерновій угоді". Це буде ще одне публічне приниження Путіна", - зазначив він.

Піонтковський наголосив, що полонені командири "Азовсталі" повернулись додому з Туреччини. Росія натомість тупнула ніжкою і заявила, що виходить із "зернової угоди". 

"Але, на мій погляд, найпотужніша заява Ердогана полягає в тому, що на пресконференції з Зеленським ці два лідери повідомили, що вони не можуть залишити без хліба африканські народи, які потерпають від голоду, і вони продовжуватимуть", - резюмував Піонтковський.

Нагадаємо, у МЗС України переконані, що у липні Росія покине "зерновий коридор" і назвали два основні фактори.

У липні 2023 року Росія почала заявляти, що більше не погодиться на подовження зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною, зокрема, підключення до SWIFT "Россельхозбанку". 

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Дата публікації
Перегляди
252
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