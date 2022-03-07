Буде створено трибунал для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України - Кулеба

Буде створено трибунал для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України - Кулеба

Міністерство закордонних справ України вже розпочало роботу над втіленням цієї ініціативи.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підтримав ініціативу міжнародної спільноти створити спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.

Про це МЗС України повідомило у Facebook.

Також читайте Російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, серед них немовля

Україна разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення Росії до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші.

У ході цих процесів розглядатимуться окремі порушення та злочини, які російські війська вчинили та продовжують вчиняти проти цивільного населення та людяності.

Це включає нерозбірливі артилерійські обстріли, авіаційне бомбардування та ракетні удари по житлових кварталах українських міст, дитячих садках, дитячих будинках, обстріли АЕС, обстріли та знищення критичної інфраструктури.

"Всі ці та інші воєнні злочини ретельно документуються та стають основною для роботи органів міжнародного та українського правосуддя", — йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадамо, Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд у справі про геноцид з боку Росії. Позов Україна подала 26 лютого. Наша країна вимагає від Росії спростувати аргумент про геноцид російськомовного населення в Україні. Саме уявним геноцидом Росія виправдовує напад на Україну і сама чинить злочини та вбиває цивільне населення в Україні.

Читайте також: